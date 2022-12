Atlético Madrid disposto a emprestar João Félix mas mediante estas condições

A eventual saída de João Félix do Atlético Madrid vai ganhando força a cada dia e, segundo a imprensa inglesa, o clube colchonero estará até disposto a emprestar o português, ainda que com algumas exigências.Conta o ‘Mirror’ que a cedência do avançado de 22 anos implicaria o pagamento de uma taxa de 8 milhões de euros e seria acordada apenas até ao final da presente época... sem opção de compra. Além disso, o clube que recebesse João Félix teria de pagar a totalidade do salário.O mesmo jornal insiste que o Manchester United e o Arsenal continuam a ser as hipóteses mais fortes, ainda que os gunners estejam também de olho em Mudryk do Shakhtar Donetsk.