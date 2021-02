Atlético Madrid tem mais um caso de covid na equipa: depois de João Félix agora é Dembélé

Continuam as más notícias no Atlético Madrid no que à covid-19 diz respeito. Um dia depois de João Félix ter dado positivo num teste, hoje o clube informa que Moussa Dembélé também está infetado.





Nuestro jugador @MDembele_10 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de @LaLiga.https://t.co/JQa1H0Bj0p — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2021

Os colchoneros emitiram uma nota a dar conta da situação, frisando que o avançado francês está em casa isolado, a cumprir os protocolos da Liga.Mario Hermoso e Yannick Carrasco também recuperam da doença.