Atlético Madrid volta a utilizar antigo emblema em julho de 2024

Una vez finalizada la votación vinculante en la que han participado 77.690 socios, el club cambiará su escudo a partir del 1 de julio de 2024: https://t.co/T9x9Sny8HQ pic.twitter.com/NSn7SysFPx — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2023

O Atlético Madrid anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que vai voltar a utilizar o antigo emblema a partir do dia 1 de julho de 2024, após 88,68% dos sócios terem votado a favor da decisão.O clube espanhol levou a cabo uma votação, na passada quarta-feira, em que todos os sócios dos colchoneros podiam escolher entre continuar com o emblema atual ou voltar ao antigo.Aí, estiveram presentes 77.690 sócios, dos quais 68.894 (88,68%) preferiram o regresso do antigo emblema, enquanto que somente 8.796 sócios (11,32%) optaram pela permanência do atual.