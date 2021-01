Barcelona a ferro e fogo e Suárez a marcar golaços destes

Quando no final da época passada o Barcelona acertou a saída de Luis Suárez para o Atlético Madrid muitos torceram o nariz à operação dos catalães (até mesmo Leo Messi) e, semana após semana, o avançado uruguaio vai mostrando que a opção do Barça foi tudo... menos acertada. Este domingo, diante do Cádiz, o avançado uruguaio voltou a marcar, chegou aos 13 golos na Liga espanhola, mas o que fica é essencialmente a forma fantástica como o fez.





Suárez demostrando, otra vez, porque fue un error dejarlo ir de Barcelona.pic.twitter.com/W3lkeNQzPW — Nahuel Alejandro Llull (@Nahuel_llull) January 31, 2021