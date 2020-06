Clube da Premier League 'oferece' ao Atlético Madrid 150 milhões de euros por João Félix

O Atlético Madrid recusou uma proposta de 150 milhões de euros por João Félix. De acordo com a imprensa espanhola, um clube da Premier League tentou contratar o internacional português, mas sem sucesso.





Um ano depois da transferência para o Atlético Madrid , por 126 milhões de euros, e de uma exibição que mereceu muitos elogios , no regresso em grande à competição, João Félix vê o seu nome de volta ao rumores de mercado, mas o clube espanhol já fez saber que não vai abrir mão do internacional português.Refere a imprensa espanhola, que a proposta de 150 milhões de euros chegou ao Atlético Madrid ainda antes de se imaginar o cenário de pandemia - que levou à suspensão de todos os campeonatos - mas que a formação colchonera rejeitou de imediato o negócio. Não foi divulgado o nome do clube da Premier League que terá feito a oferta.