Com o mercado fechado, Atlético Madrid garante reforço de exceção

O Atlético Madrid garantiu a contratação de Geoffrey Kondogbia. O médio francês, de 27 anos, chega do Valencia e deverá custar entre 15 e 20 milhões de euros. Amanhã ira realizar os testes médicos e assinar pelo clube da capital espanhola.





Trata-se de uma situação excecional, na medida em que o mercado está fechado. O Atlético teve autorização especial para fazer, num espaço de um mês, uma contratação face à saída de última hora - no último dia de transferências - de Thomas Partey para o Arsenal, que pagou a cláusula de rescisão do jogador ganês.Kondogbia, refira-se, estava em conflito com a direção do clube che.