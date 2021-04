Diego Godín sobre João Félix: «Ainda não entrou na dinâmica da equipa»

Diego Godín elogia João Félix na entrevista que esta sexta-feira deu ao jornal espanhol 'As', mas considera que o internacional português ainda não atingiu no Atlético Madrid o nível que se espera dele.





O defesa uruguaio, que vestiu a camisola colchonera entre 2010 e 2019 - atualmente joga no Cagliari, depois de ter estado um ano no Inter - não sabe dizer se a culpa é de Diego Simeone. "Como podemos saber isso? É difícil. Eu recordo-me de uma coisa que Simeone dizia: 'eu não vos tenho de dar confiança, vocês é que têm de me dar confiança a mim. Vocês têm de me mostrar confiança para vos pôr a jogar e a render'", recordou."O João já teve a oportunidade e vai continuar a ter. Vê-se que tem algo de diferente, mas ainda não entrou na dinâmica da equipa. Vê-se que é diferente, mas falta-lhe algo para se libertar, para ser o jogador que se espera e que sabemos que é", acrescentou o jogador, de 35 anos.