Diego Simeone sobre João Félix: «Vamos ajudá-lo a tornar-se um jogador melhor»

João Félix é, incontornavelmente, um dos nomes em destaque no Atlético Madrid. Diego Simeone demonstrou estar satisfeito com a integração de alguns reforços e voltou a destacar o internacional português, referindo, no entanto, que ainda há espaço para o craque melhorar."João Félix tem um futebol muito bonito e tenho desfrutado do seu jogo desde que chegou. Tem visão de jogo e é objetivo, está sempre à procura da baliza adversária. Também tem noção do futuro pela forma como fala para a idade que tem [19 anos] e pela forma como lê o jogo. Vamos ajudá-lo a crescer para tornar-se num jogador melhor e mais forte, como todos auguram", afirmou o técnico dos colchoneros, em declarações à ESPN, realçando que o craque português "está a trabalhar muito bem" e que "vai melhorar no futuro".O Atlético Madrid defronta hoje de madrugada (1h00) a equipa de estrelas da MLS e João Félix vai somar mais uns minutos com a camisola dos colchoneros, tendo mais uma bela oportunidade para voltar... a encantar.