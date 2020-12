Diego Simeone sobre João Félix: «Vi-o a trabalhar muito bem»

O internacional português João Félix foi titular na vitória do Atlético Madrid sobre o Elche por 3-1, mas teve que deixar o encontro aos 73 minutos, com queixas nas costas.





"O golpe foi forte, duro, vi na jogada que eles queriam cortar um contra-ataque com um bloqueio sobre o João. Esteve em campo até à segunda parte com dores. Vi-o a trabalhar muito bem para a equipa, embora ele não estivesse confortável. Esperamos que tenha sido apenas um golpe e preferimos deixá-lo descansar", disse o treinador Diego Simeone no final do jogo.O Atlético Madrid já esclareceu, em comunicado , a lesão do craque português.