Doença afasta João Félix do jogo do At. Madrid

Apesar de ter sido convocado para a visita ao reduto da Real Sociedad, João Félix vai falhar o duelo desta noite do At. Madrid em San Sebastián. Segundo o comunicado dos colchoneros, o avançado português é baixa por estar doente, depois de ter apresentado durante a noite muitas queixas, com um mal-estar geral, dor de garganta e febre. Sintomas que de acordo com a nota emitida são compatíveis com uma faringoamigdalite e para os quais já está a ser tratado.





Sem João Félix, o At. Madrid defronta os bascos com uma frente de ataque composta por Luis Suárez e Ángel Correa.