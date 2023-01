Espanhóis bastante críticos: «A ver quem é que agora coloca João Félix...»

Numa altura em que o seu futuro é um dos temas mais falados no país vizinho, João Félix tinha uma oportunidade de ouro para se evidenciar e mostrar credenciais para merecer uma aposta de algum dos clubes interessados, mas o jogo diante do Barcelona, que terminou com derrota do Atlético Madrid (0-1), foi tudo menos bem conseguido. E a imprensa espanhola não perdoou.O título mais crítico foi a 'Marca', que na sua análise ao jogo puxa para título "A ver quem é que agora coloca João Félix...". Uma alusão clara à missão que Jorge Mendes tem de encontrar um novo clube para o ex-Benfica seguir carreira. "O português jogava o seu particular encontro para voltar a valorizar-se, convencer o Manchester United e Arsenal a investir e, pelo meio mostrar ao Mundo, ainda para mais com o foco do Barcelona, que El Cholo está enganado em relação a ele. Contudo, os seus 73 minutos não fizeram mais do que complicar ainda mais a operação saída a Jorge Mendes e ao Atlético. A ver que argumento põe na mesa o seu representante, a ver de que forma o clube rojiblanco age depois de pouco termos visto dele no relvado".Já o 'AS', ainda que menos corrosivo, também não poupou nas palavras. "Titular quando está disponível para o Simeone. Não lhe estão a faltar minutos. Apareceu muito pouco no jogo, ao contrário da época passada. Em certos momentos prendeu demasiado a bola, ainda que tenha mostrado a sua qualidade quando conseguiu girar. O seu jogo resume-se num bom passe para a corrida de Llorente e alguma tentativa por dentro. Não foi suficientemente protagonista para pedir mais ofertas".