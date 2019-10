Espanhóis fizeram as contas: João Félix tocou apenas 3 vezes na bola nos últimos 25 metros

Depois de ter brilhado na Liga dos Campeões a meio da semana, onde inclusivamente marcou o primeiro golo do triunfo (2-0) do Atlético Madrid sobre o Lokomotiv Moscovo, João Félix voltou às exibições 'cinzentas' na Liga espanhola. No último fim de semana, os colchoneros foram empatar (0-0) a casa do Valladolid e o craque português passou completamente ao lado do jogo, tendo sido substituído aos 61 minutos, cedendo o lugar a Correa.O brilho do ex-Benfica ofuscou-se de tal forma que a imprensa espanhola, nomeadamente o 'AS', não demorou a fazer contas e a lançar uma estatística bem elucidativa: nos últimos 25 metros, o internacional português só tocou três vezes na bola. Com Diego Costa e Álvaro Morata a formarem a dupla de ataque, João Félix começou o encontro na ala esquerda e, embora tenha tido sempre muita liberdade e tenha tentado aparecer em zonas de decisão, a verdade é que Félix esteve sempre mais longe das zonas onde a sua qualidade pode realmente fazer a diferença. Ainda assim, nuances táticas à parte, a imprensa espanhola não tardou a criticar o jovem português."Começou na esquerda mas mudou logo de ala. Na 1.ª parte não conseguiu ligar-se aos seus colegas nem os companheiros com ele. Esteve mais preocupado em travar as investidas adversárias do que em criar perigo", disse o 'AS', apreciações negativas também replicadas pela 'Marca'. "Voltou à sua versão mais cinzenta. Foi substituído à hora de jogo após ter recebido um cartão amarelo por protestos. Isto sem ter dado sinais de vida para além de um túnel na primeira parte", pode ler-se.João Félix, de 19 anos, soma três golos - dois na Liga espanhola e um na Champions - em 10 jogos oficiais com a camisola do Atlético Madrid.