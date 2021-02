«Começa a ser desesperante»: atuação de João Félix intriga imprensa espanhola

Depois de um arranque de temporada irrepreensível, o At. Madrid venceu apenas um dos últimos quatro jogos, viu os rivais reduzirem distâncias e nem o regresso de João Félix à titularidade impediu que este sábado, diante do Levante, os colchoneros perdessem pela primeira em casa para a Liga desde 2019. Aliás, João Félix é mesmo tema de conversa no país vizinho, com a imprensa espanhola a questionar mesmo o que fizeram ao português...





Na sua apreciação à atuação desta tarde, com um título em formato de questão ('Mudaram o João Félix?'), o mais importante diário desportivo espanhol considera que o português está "muito longe do futebolista que assombrou no início da temporada", isto depois de uma partida onde "esteve ausente durante toda a primeira parte", aparecendo "mais ativo na segunda e com as maiores ocasiões do Atlético".Também da capital, o 'AS' segue o mesmo discurso, ao considerar que este "Atlético de precisa mais do português". "Procurou entrar no jogo, baixando muito para receber a bola, mas nunca conseguiu ter vantagem, pois tinha sempre um adversário nas costas. Na segunda parte apareceu muito mais, procurou de forma regular o golo. Primeiro com uma bola que não chegou a rematar após centro de Suárez, depois numa jogada similar que Cárdenas cortou e, depois, com um remate forte que o guarda-redes travou", analisou.Já o El Desmarque, com uma nota 2 (de 0 a 5), considera que a primeira parte de João Félix "foi infame, sem ir às bolas divididas e sem gerar perigo". Na segunda parte "deu um passo em frente e participou mais no ataque, mas falhou duas ocasiões. Começa a ser desesperante".A finalizar, em sentido totalmente inverso, surge o 'Mundo Deportivo': "Apesar de não ter feito o seu melhor jogo, deixou muitos detalhes bons. O seu jogo entrelinhas provocou algumas das melhores jogadas da equipa".