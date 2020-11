Espanhóis rendidos à "magia nas botas" de João Félix: «Pode ser um dos melhores do mundo»

João Félix saiu em 'branco' do clássico com o Barcelona - o único golo da vitória do At. Madrid foi marcado por Carrasco - mas a prestação do internacional português foi destacada por vários jornais espanhóis.





O 'AS' escreve mesmo que ex-Benfica se sente "líder" na equipa e aponta à "magia nas suas botas". "Todos os projetos têm uma cara visível e neste Atlético, além de Oblak, surgiu a figura de João Félix. Um futebolista total que já no ano da sua chegada tinha deixado claro que tinha magia nas suas botas, mas de forma intermitente e sem continuidade. Agora, recém-chegado aos 21 anos, mostra jogo atrás de jogo que pode ser um dos melhores futebolistas do mundo e que de promessa está a passar a realidade. Um jogador comprometido, que encontrou o seu espaço ideal, como segundo avançado a descair para o lado esquerdo e a aumentar as suas 'aparições'. Os companheiros de equipa procuram-no, ele sente-se líder e complementa na perfeição Correa, Suárez, Koke e Carrasco. Se na temporada passada marcou 9 golos em 36 jogos, nesta já soma 11, deixando claro que é um jogador cada vez mais determinante nos metros finais."Todos os lances que passaram por ele saíram melhorados. O português não foi decisivo na área rival mas sim na zona de criação", escreve a 'Marca'.