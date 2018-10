Gelson Martins de regresso aos convocados no Atlético Madrid

Gelson Martins, que não é utilizado há quase um mês, regressou aos convocados do Atlético de Madrid para o jogo de quarta-feira com o Borussia Dortmund, da terceira jornada da Liga dos Campeões.O avançado internacional português, que no início da temporada rumou ao Atlético Madrid, depois de ter rescindido unilateralmente com o Sporting, não é utilizado pelo técnico argentino Diego Simeone desde 25 de setembro, quando atuou 25 minutos no triunfo caseiro (3-0) sobre o Huesca, para o campeonato espanhol.No total da época, Gelson foi utilizado apenas durante 57 minutos, em três jogos da liga, sempre como suplente.O extremo regressa às opções de Simeone, assim como o defesa Stefan Savic e o avançado Diego Simeone, que recuperaram das respetivas lesões.Na Alemanha, o Atlético Madrid defronta o Borussia Dortmund, no duelo de líderes do Grupo A da 'Champions': as duas equipas somam seis pontos, à frente de Club Brugge e Mónaco, ambos ainda sem pontuar.