Griezmann: «Fiz tudo o que podia para continuar no Atlético Madrid»

Antoine Griezmann foi oficializado esta segunda-feira como jogador do Atlético Madrid, tendo deixado assim o Barcelona a título definitivo. O internacional francês assinou com os colchoneros até 2026 e admitiu estar "muito feliz"."Era o que queria: continuar aqui, voltar a ser jogador do Atlético, desfrutar do clube, dos meus companheiros, do estádio e dos adeptos. Fiz tudo o que podia para continuar aqui", assumiu o avançado, de 31 anos."Quando vi que havia a possibilidade de continuar aqui durante muitos anos falei com o clube. Não precisei de pensar muito. Quero estar num clube e com um treinador que me queriam. Os esforços foram anedóticos, porque estou muito orgulhoso de ser do Atlético. Amo este clube, os meus companheiros e os adeptos. Sou mais um exemplo. Noto que há mais aplausos, mais camisolas com o meu nome. Isso enche-me de orgulho para dar tudo", acrescentou, deixando ainda elogios a Diego Simeone."Tenho muito respeito [por ele]. É uma lenda do Atlético Madrid. Devo-lhe muito. Cheguei ao meu melhor nível graças a ele e ao clube, sem esquecer a Real Sociedad. É uma honra lutar e ganhar jogos por ele", assegurou.