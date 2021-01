Insólito: João Félix dá ao pedal e combate o frio com ajuda de um aquecedor

João Félix começou o Atlético Madrid-Sevilha como suplente dos colchoneros e foi apanhado na transmissão do encontro num momento, no mínimo, insólito.





Ainda na primeira parte, o avançado português surgiu nas imagens a pedalar numa bicicleta estática enquanto combatia as temperaturas negativas que se fazem sentir na capital espanhola com ajuda... de um aquecedor para as mãos. Ora veja: