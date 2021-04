Óliver Torres aplaude o trabalho de João Félix no At. Madrid e acredita que o internacional português "tem muito para dar". Em entrevista ao jornalista Rémi Martins, o médio espanhol, ex-FC Porto atualmente no Sevilha, sublinha que o antigo jogador do Benfica tem ainda uma maior visibilidade pelos milhões que custou aos cofres dos colchoneros.





"O João Félix é um menino muito novo que fez grandes jogos no Benfica. O Atlético Madrid fez um grande investimento com a sua contratação. Já não é só o 'João Félix', mas o 'João Félix que custou muito dinheiro'. Isso também faz com que tenha uma grande visibilidade. Este ano e o ano passado fez jogos muito bons. Gosto muito dele. Tem de tentar mostar a sua melhor versão sem perder a sua essência que fez o que ele é. Para ele, de certeza que vai servir de aprendizagem. Tem muito para dar e gostaria que fosse muito feliz porque é um bom rapaz", afirmou.