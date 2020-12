Javier Clemente sobre João Félix: «Em Portugal mesmo descalço era titular mas aqui...»

Javier Clemente, antigo selecionador espanhol e ex-treinador do Atlético Madrid, entre outros clubes, não alinha do lado dos que criticaram Diego Simeone por tirar João Félix do campo durante o jogo com o Real Madrid. Clemente considera que o português - que não reagiu bem à substituição - é um bom jogador, mas que ainda tem muito caminho a palmilhar.





"O que aconteceu com o João Félix acontece com os jogadores que são figurinhas. As figuras têm de ser os melhores em campo", avisou o treinador, em declarações à 'Radio Marca'. "Em Portugal até descalço era titular, mas aqui ainda tem de crescer, está muito 'brandito'."Clemente considera que "João Félix tem muita qualidade" mas diz que o português tem de se esforçar mais para poder destacar-se. "O João tem uma enorme qualidade e uma técnica individual muito boa, mas há jogos em que tem adversários muito duros pela frente. A solução não está nas mãos do Simeone, está nas mãos dele. Depende dele sair ganhador quando lhe fazem marcações fortes. Há que dar-lhe tempo porque precisa de evoluir fisicamente."