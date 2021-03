João Félix atira-se aos jornalistas em Espanha: «Gostam de falar de coisas que não sabem»

João Félix esteve esta terça-feira diante dos jornalistas, para fazer a antevisão do jogo de amanhã, com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, e garantiu que é feliz em Madrid. O internacional português assegurou, também, que tem uma boa relação com o treinador, Diego Simeone.





"Eu sou feliz aqui e a minha família também. Em todo o lado há fases boas e fases más", começou por explicar.Félix foi questionado sobre a polémica celebração do golo que marcou frente ao Villarreal (virou-se para o banco e mandou calar alguém), que muitos entenderam como um recado para Simeone, mas que depois o jogador explicou tratar-se de uma brincadeira com Renan Lodi. "Eu já expliquei no Instagram, foi uma brincadeira com o Lodi. A imprensa gosta de falar de coisas que não sabe", atirou. "Falámos antes do jogo, ele [Lodi] disse-me que eu não ia marcar... A minha relação com o treinador é muito boa, ele tenta ajudar-me sempre. Estamos aqui para nos ajudar um ao outro."O internacional português falou também das tarefas defensivas que Simeone lhe pede. "No Benfica e na seleção também tinha que defender. Aqui vou fazer o que me pedirem."E será que alguma vez lhe faltou vontade em campo? "Sem vontade o talento não chega. Muitos jogadores com talento ficaram pelo caminho por não terem vontade e eu não quero que isso me aconteça", explicou. "O momento João Félix? Tem de ser sempre. Nós somos fortes porque somos um grupo forte. E é isso que vamos ser amanhã."