João Félix convocado por Simeone para a visita ao Athletic Bilbao

Após falhar os últimos dois jogos devido a um traumatismo no joelho direito, João Félix está de volta aos convocados do Atlético Madrid. O internacional português integra as escolhas de Diego Simeone para a visita ao Athletic Bilbao, agendada para domingo (20 horas).





Quem também está de regresso aos eleitos de Simeone é Luis Suárez. O avançado uruguaio ficou de fora nos últimos quatro jogos pro problemas musculares e pode agora ajudar os colchoneros a defenderem a liderança da liga espanhola.