João Félix defronta jogador que o "ofuscava" no Benfica

O At. Madrid recebe este sábado o Valladolid (17H30), jogo que marca o encontro de dois velhos amigos dos tempos de... Benfica. De um lado, João Félix, do outro, Jota. A propósito deste 'toca a reunir' dos dois jovens jogadores, o jornal 'As' recorda hoje o percurso de um e outro nos encarnados, com destaque para os encontros da Youth League em 2016-17 e 17-18.





"O mais célebre de todos foi frente ao Real Madrid de Guti. Nas meias-finais de 2017, a dupla portuguesa vergaram os blancos, que perderam por 4-2. João Félix marcou dois golos e Jota, outros dois", escrevem.Jota e João Félix foram subindo pelas várias categorias dos escalões jovens do Benfica e, sublinha o 'As', "nos anos de juvenis, o foco apontava mais ao hoje jogador do Valladolid", "ofuscando" Félix . "Jota é campeão da Europa Sub-17 (2016) e Sub-19 (2018) com Portugal, e isso antevia-lhe um futuro prometedor. Mas João Félix ultrapassou-o, chegou antes à primeira equipa, instalou-se e virou craque", pode ler-se no site do jornal espanhol