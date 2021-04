João Félix deverá parar mais 10 dias

João Félix vai falhar o jogo contra o Eibar, marcado para o próximo domingo às 15h15, em mais um encontro importante para o Atlético Madrid, que defende a liderança do campeonato espanhol, com mais um ponto do que o Real Madrid. Segundo o 'AS', o avançado vai parar 10 dias.





O internacional português teve de ser substituído na segunda parte do encontro com o Betis, devido a um traumatismo no tornozelo, anunciou a equipa médica dos colconheros no final da partida.O objetivo do departamento médico do emblema de Madrid passa agora por recuperar o jogador a tempo do próximo duelo no campeonato, frente ao Huesca, a 22 de abril, de acordo com o que avançou esta segunda-feira o diário espanhol.