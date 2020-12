João Félix entrevistado por 'jornalista' que tem amante e a mulher grávida: «Amigo, tens um problema...»

João Félix foi protagonista, sem saber, da 'Gala Inocente Inocente', tradicionalmente emitida na RTVE, em Espanha, no dia das mentiras. E para 'enganar' o português a televisão espanhola contou com a ajuda de Koke, o 'apanhado' do ano passado...





O avançado português foi entrevistado à distância por um 'jornalista' que à medida que fazia perguntas mostrava fotos do início da carreira de João Félix e das suas próprias férias com uma mulher.O problema é que a tal mulher não era a sua esposa, mas sim a amante. Às tantas o 'jornalista' confessou ao jogador que tinha um caso extra conjugal. "Tenho uma mulher... e uma amiga. A vida é assim", admitiu.A determinada altura, entra em cena a esposa do 'jornalista'. "Sabes quem é a mulher com quem me cruzei no patamar do prédio? Já a vi várias vezes", disse ela.Ele, muito incomodado, inventou uma desculpa. "Não sei, há um Airbnb em frente", explicou, ao mesmo tempo que mostrava um papel para a câmara, dirigido a João Félix, onde se podia ler 'ajuda-me'.A mulher, entretanto, soltou uma 'bomba'. "Amor, estou grávida, precisava de te contar..."Nesta fase, João Félix disse ao jornalista: "Amigo, tens um problema..."A brincadeira foi, entretanto, desmontada, e Koke ofereceu a João Félix um ramo de flores, entre muitas risadas e boa disposição.