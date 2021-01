João Félix está “a crescer” mas deve ir para o banco

Líder do campeonato, o Atlético Madrid visita hoje o Alavés, num jogo em que João Félix deverá perder a titularidade. Segundo a imprensa espanhola. Diego Simeone irá apostar em Correa ao lado de Suárez no ataque, em detrimento do jovem português, embora o técnico tenha realçado a evolução do camisola 7 na antevisão da partida frente ao clube de Tomás Tavares. “Alguns precisam de mais tempo para provar o seu valor, mas é o que estamos a ver em Llorente, Hermoso, João Félix, Lemar, Herrera ou Carrasco, que têm estado a crescer dentro do que a equipa precisa e também do seu talento individual. Tem sido o que esperávamos deles e é por isso que fomos contratá-los”, vincou Simeone, à espera de um reforço para o ataque, após a saída de Diego Costa.

Neve ameaça jogo

Funcionários do Alavés estiveram ontem a tentar retirar o manto de neve que cobriu o relvado do Estádio Mendizorroza, mas ainda não é certo que vão estar reunidas as condições para a realização do jogo. Tudo dependerá das condições atmosféricas durante o dia de hoje.