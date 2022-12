João Félix falha regresso ao At. Madrid devido a uma faringoamigdalite

João Félix é baixa notada na lista de convocados do Atlético Madrid para o jogo desta quinta-feira diante do Arenteiro, da 2.ª ronda da Taça do Rei. O português, regressado há alguns dias do Mundial'2022, falhou o treino da véspera devido a uma faringoamigdalite, razão pela qual também fica de fora da visita ao reduto dos galegos, da Segunda División B.Sem Félix, Diego Simeone apenas poderá contar com um avançado da primeira equipa, o espanhol Álvaro Morata, já que os restantes estão indisponíveis. De fora ficam também Matheus Cunha, de saída para o Wolverhampton, tal como Rodrigo de Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina, Antoine Griezmann e Ivo Grbic, ainda a gozar um período de descanso pós-Mundial'2022.