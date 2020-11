João Félix focado em dar mais alegrias

A receção do Atlético Madrid ao Barcelona é o prato forte da 10ª jornada da liga espanhola, sendo que João Félix é um dos ‘ingredientes’ mais refinados deste clássico. O craque português está a atravessar um dos melhores momentos - leva sete golos em dez jogos - desde que chegou a Madrid, no verão de 2019, e admite que está apenas focado em melhorar os vários aspetos do seu jogo. "Sinto-me bem. A época começou da melhor forma, graças ao meu trabalho e ao de toda a equipa. Quando a equipa está bem, os jogadores também se evidenciam. Tem corrido bem e é tentar continuar a trabalhar para dar mais alegrias", disse o internacional português, ao site de La Liga, ele que amanhã deverá ser lançado a titular frente aos catalães. "É um dos jogos que estava habituado a ver na televisão e sonhava um dia poder jogá-lo. Isso já aconteceu no ano passado [2-2 em Madrid]. Sabemos que o Barcelona gosta muito de ter bola, que tem paciência a atacar. Vamos estar precavidos para isso, fazer o nosso trabalho e tentar criar-lhes dificuldades", disse o craque, de 21 anos, admitindo que sente "saudades" dos adeptos.