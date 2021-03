«João Félix foi o melhor do Atlético. Não era difícil...»

O Atlético Madrid disse adeus à Liga dos Campeões, ao perder por 2-0 diante do Chelsea, mas desta vez o desaire dos colchoneros não foi conjugado com uma análise negativa por parte da imprensa espanhola à atuação de João Félix.





Desta feita, tanto 'AS' como 'Marca' elegem o português como o melhor dos colchoneros, em análises nas quais, ainda assim, lembram que tal não chegou para o afastamento da prova. A 'Marca', por exemplo, revela ainda aquilo que distingue o ex-Benfica dos craques que se destacam na Europa."Titular para tentar gerar futebol a partir do ataque. Não lhe faltou vontade, mas o Atlético esteve muito incómodo. Conseguiu girar em várias jogadas para tentar entrar na área com fintas ou à procura de desmarcações no espaço de Llorente ou Suárez. Foi dos que mais interveio nos metros finais, mas não foi suficiente para entrar no jogo com continuidade nem para ser verdaderamente determinante. Teve nos seus pés as três ocasiões rojiblancas da segunda parte, obrigando Mendy a atuar""O primeiro remate à baliza de Mendy foi obra sua ao minuto 40. Muito motivado, mas com problemas de entrar no jogo. Não era difícil, mas foi o maior destaque da equipa"."João Félix aparecia na conferência de imprensa prévia e tinha claro o caminho para se converter no jogar que deve ser. Não foi uma questão de vontade, o português foi o melhor da sua equipa, mas isso não lhe bastou para ser decisivo. Tentou. Pediu bola e quis mostrar serviço, mas tem, de momento, algo que o diferencia dos outros craques que lideram o futebol europeu: não tem golo. Teve três oportunidades e em nenhuma foi capaz de bater um Mendy que deu a sensação de ser, com grande margem, o pior jogador da sua equipa em toda a eliminatória""Viu-se que estava motivado ao longo de todo o jogo. Tanto com bola, como sem ela. Teve uma boa atitude e foram dele as mais perigosas chances do Atlético. Levou a equipa às costas em alguns momentos""De longe o melhor do Atlético em Londres. Procurou zonas centrais, foi o único que desequilibrou no primeiro tempo e o único que teve chances no segundo, já na fase final. Ainda assim foi insuficiente"