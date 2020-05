João Félix já treina com bola

Esta segunda-feira marcou o regresso dos trabalhos em grupo e com bola no Atlético de Madrid. A equipa, que até aqui tinha realizado apenas treinos individuais, foi dividida em dois grupos. João Félix, Diego Costa e Koke estiveram no primeiro turno, com Ian Oblak a realizar exercícios específicos com os companheiros da baliza.





Diego Simeone pode contar com todo o plantel, uma vez que Lodi recuperou totalmente e já testou negativo para o novo coronavírus. A sessão, à semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, foi realizada segundo os protocolos das autoridades de saúde.