João Félix 'perde' camisola 7 do At. Madrid para Griezmann

Se havia dúvidas quanto ao futuro de João Félix no At. Madrid, eis mais uma pista que deixa a indicar que a situação do português nos colchoneros está mesmo em aberto. A camisola 7, que era do português desde que chegou ao clube em 2019, foi agora atribuída a Antoine Griezmann, avançado francês que na temporada passada utilizou o número 8.Para Griezmann, refira-se, o 7 é o regresso ao número que tinha antes de, precisamente em 2019, ter rumado ao Barcelona.