João Félix pode voltar ao banco do Atlético Madrid

A viver um período menos bom, com três jogos seguidos sem ganhar, Diego Simeone estará a preparar um abanão na equipa do At. Madrid e segundo o 'AS' essa mudança poderá passar pela saída de João Félix e Saúl no duelo com o Villarreal. Pelo menos foi isso que o jornal madrileno detetou no treino desta sexta-feira, onde o treinador argentino decidiu retirar a dupla habitualmente titular da formação que testou, para fazer entrar Vrsaljko e Lodi.





Titular desde que superou a Covid-19, o português ainda não reencontrou o seu melhor jogo desde então e em Espanha as críticas têm-se feito notar, ainda que o 'AS' deixe claro que a vontade de Simeone é fazer tudo para que o criativo volte ao seu grande nível, de forma a ser determinante na equipa que lidera a Liga espanhola.