João Félix recebe alta e está disponível para defrontar Granada

João Félix recebeu esta sexta-feira alta dos serviços médicos do Atlético Madrid e está disponível para a visita dos colchoneros ao Granada no sábado, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola.

João Félix, que se lesionou no tornozelo esquerdo em 19 de outubro, recebeu sexta-feira a alta médica, depois de já ter recomeçado os treinos sem limitações, informou o clube na sua página oficial.

O internacional português falhou seis jogos da Liga espanhola e os últimos dois encontros de Portugal no Grupo B de qualificação para o Euro2020.

O Atlético Madrid desloca-se no sábado a Granada para defrontar o oitavo classificado da Liga espanhola.

Os rojiblancos são terceiros no campeonato, com 24 pontos, menos um do que o líder Barcelona e que o segundo classificado, o Real Madrid.