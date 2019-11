João Félix recupera a bom ritmo: craque já trabalha no relvado

Os resultados não têm sido de acordo com as pretensões e expectativas da 'afición', mas os adeptos do Atlético Madrid têm agora um bom motivo para sorrirem: João Félix recupera a bom ritmo da torção no tornozelo direito e já subiu ao relvado do centro de treinos dos colchoneros. O craque português trabalhou sem bola e com pouca intensidade, à margem dos restantes companheiros, mas a sua presença no relvado é um indicador que poderá regressar em breve às opções de Diego Simeone.





O internacional português, de 19 anos, saiu lesionado ao minuto 78 do jogo contra o Valência, da nona jornada da Liga espanhola de futebol, disputado a 19 de outubro. João Félix magoou-se ao tentar travar um contra-ataque da equipa adversária, que na altura acabaria por impor aos 'colchoneros' o terceiro empate consecutivo.