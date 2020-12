João Félix recupera e lidera At. Madrid em San Sebastián

João Félix está entre os convocados do At. Madrid. Depois de ter saído lesionado do duelo com o Elche, o avançado português treinou-se esta segunda-feira com normalidade e faz parte da lista de escolhidos dos colchoneros para a visita ao reduto da Real Sociedad, um duelo da 15.ª jornada da Liga espanhola que colocará frente a frente o primeiro e o terceiro colocados, respetivamente. De resto, nesta lista não entram Héctor Herrera, Giménez e Grbic, jogadores que estão lesionados e indisponíveis para o duelo em terras bascas.





