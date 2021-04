João Félix regressa aos treinos do Atlético Madrid

João Félix regressou esta sexta-feira aos treinos do Atlético Madrid e deu conta disso mesmo através das redes sociais. "De volta à ação", escreveu o internacional português, no Instagram, com uma fotografia onde surge a realizar um exercício com bola e na qual também aparece o uruguaio Luis Suárez.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

Recorde-se que o avançado luso falhou os últimos dois jogos dos colchoneros - goleada (5-0) ao Eibar e triunfo de ontem (2-0) com o Huesca - devido a um traumatismo no tornozelo contraído no empate (1-1) em Sevilha com Betis, no passado dia 11.João Félix poderá assim integrar as escolhas de Diego Simeone para a visita ao Athletic Bilbao, no domingo.