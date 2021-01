«João Félix saltou do barco»: espanhóis sem dúvidas após escândalo na Taça do Rei

Pela segunda época consecutiva o Atlético Madrid é eliminado da Taça do Rei por uma equipa da 2.ª Divisão B. Depois do Cultural Leonesa, desta vez o escândalo deu-se na Catalunha, com a equipa de João Félix a cair com estrondo numa derrota (1-0) diante do Cornellà.





João Félix acabou jogo da Taça do Rei com o pé neste estado

O internacional português foi titular no conjunto orientado por Diego Simeone, mas acabou por realizar uma exibição discreta e foi substituído aos 75 minutos com problemas no pé direito , numa altura em que o Atlético já estava reduzido a 10 e procurava evitar a humilhação que veio a confirmar-se. A imprensa espanhola aponta o dedo à estratégia de El Cholo para a partida e não poupa críticas à exibição dos jogadores colchoneros, nomeadamente a de João Félix."Simeone não preparou bem um jogo em que todos os jogadores contribuíram para o desastre. João Félix saltou do barco. Novo naufrágio na taça para os colchoneros"."Vários jogadores perderam uma grande oportunidade de se afirmarem. O mais notável, talvez, João Félix. O jovem português deveria ter feito a diferença e acabou substituído aos 75 minutos pelo jovem da formação Soriano. [Félix] Passou pelo campo sem dor nem glória"."Um Atlético incapaz de criar perigo, de dominar, e obrigado a jogar largo para desespero de João Félix"."Na segunda parte, João Félix tentou abrir espaço na lateral esquerda. (...) Simeone surpreendeu tudo e todos, tirou João Félix de campo e promoveu a estreia de Mario Soriano".