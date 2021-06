João Félix vai ser operado ao tornozelo: avançado pára dois meses

O jornal espanhol 'Marca' revela esta segunda-feira que João Félix vai ser sujeito uma intervenção cirúrgica ao tornozelo na próxima quinta-feira, no Porto. O jogador português do Atlético Madrid - que ontem entrou em campo para defrontar a Bélgica, no jogo que ditou o afastamento de Portugal do Europeu - apresenta queixas na articulação há vários meses.





O tempo de recuperação prevê-se que seja de dois meses, pelo que o avançado poderá estar a postos para o início da época em Espanha.A lesão foi sofrida num dos jogos da Liga dos Campeões diante do Bayern Munique e complicou-se, depois, em outros encontros da liga espanhola.Com o fim da participação portuguesa no Euro'2020, o jogador e os médicos entenderam que este é o momento certo para se submeter à cirurgia e assim resolver de uma vez por todas o problema, de modo a que possa começar a época em pleno, sem as dores que o limitaram esta temporada.