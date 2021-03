Jornalista espanhol diz que "Simeone está a 'convidar' João Félix a sair do At. Madrid"

"João Félix é um suplente para Diego Simeone. O treinador do At. Madrid não conta com o futebolista mais caro da história do clube como titular, o que se voltou a ver no dérbi de Madrid. Esta situação pode provocar que João decida sair do Atlético final da temporada". É desta forma que Javier Gómez Matallanas, jornalista do jornal 'AS' e do 'El Confidencial', analisa a situação na qual está envolvido o avançado português nos colchoneros, especialmente depois do duelo com o Real Madrid, onde foi lançado na segunda metade... fora da sua posição natural.





Segundo o jornalista, num texto publicado no 'El Confidencial' - com o título "Simeone convida João Félix a sair do Atlético Madrid -, o português terá sido advertido no momento em que decidiu trocar o Benfica pelo Atlético Madrid que esta seria uma decisão errada, pois "Simeone não era o treinador adequado para desenvolver todo o seu potencial". Uma previsão que, dois anos depois, é vista como certeira, especialmente porque o técnico "não vai dar o espaço que necessita para o seu desenvolvimento e crescimento, pois o seu estilo de jogo não passa por dar prioridade a um futebolista, nem mesmo com as qualidades" do português.Por outro lado, Matallanas diz mesmo que "Simeone não quer que ninguém se destaque acima dele" e nesse "cenário é complicado que se destaquem jogadores com o perfil de João Félix". "Foi louvável o esforço dos dirigentes do Atlético em contrar um futebolista que se poderia converter num Bola de Ouro em alguns anos, mas avizinha-se um erro contratá-lo com Simeone, pois não encaixa na sua filosofia", acrescenta o mesmo artigo, que em contraste considera que João Félix ter já tido outro tipo de evolução com técnicos como Pep Guardiola ou Zinedine Zidane.