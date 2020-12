Koke antevê dérbi de Madrid e elogia João Félix: «Houve uma mudança»

Real Madrid e Atlético defrontam-se este sábado, em jogo da 13.ª jornada da liga espanhola, numa altura em que a formação colchonera lidera o campeonato, com 26 pontos, mais seis do que o adversário, que é 4.º.





"É uma partida emocionante. É um dia que marcamos sempre no calendário e encaramos com entusiasmo, com vontade de fazer um bom jogo. É muito especial e esperamos fazer bem as coisas para o ganhar", afirmou Koke em entrevista ao 'As'."No final de contas, derbis são dérbis, não importa a posição na tabela classificativa, são sempre jogos muito especiais. Vamos dar o nosso melhor, temos estado a um bom nível. Será o primeiro dérbi disputado sem público, vai ser estranho, mas é preciso adaptarmo-nos", referiu ainda o médio.Questionado sobre João Félix, o capitão colchonero elogiou o internacional português: "O ano passado foi de transição, não só para ele, para todos, de melhorar dia a dia, e houve uma mudança no que diz respeito a atacar, defender, comprometer-se com o que o treinador lhe pede. Ainda vai crescer e tornar-se no jogador que todos querem ver", afirmou.