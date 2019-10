Liga espanhola denuncia cântico ofensivo contra João Félix no jogo com o Maiorca

João Félix aumentou a vantagem do Atlético Madrid com golo às 'duas tabelas' João Félix aumentou a vantagem do Atlético Madrid com golo às 'duas tabelas'

A carregar o vídeo ...

A Liga espanhola divulgou as denúncias que foram reportadas aos Comité da Competição e Antiviolência respeitantes às jornada 6, 7 e 8 e entre elas está uma diz respeito a João Félix.O jogador do Atlético Madrid foi insultado durante o jogo com o Maiorca. Durante alguns segundos, cerca de uma centenas de adeptos da equipa balear que estavam sentados atrás da baliza gritaram: "Esse português é um fiho da p...".O Atlético Madrid venceu na deslocação ao terreno do Maiorca com golos de Diego Costa e João Félix.