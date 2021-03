Luis Suárez celebra meio milhar de golos com oferta de 500 bolas aos clubes onde jogou

O uruguaio Luis Suárez celebrou o golo 500 da carreira com a oferta de 500 bolas a clubes que trabalham a coesão social nos escalões jovens nas equipas onde jogou.

"Queria retribuir às sete equipas que me formaram como jogador de futebol e dar um impulso aos clubes juvenis que precisam de apoio e equipamentos para encorajar os jovens a seguir os seus sonhos", justificou, em declarações ao site da Puma.

O atleta de 34 anos, que celebrou o tento 500 ao serviço do Atlético Madrid no triunfo por 1-0 sobre o Alavés, passou pelo Nacional de Montevideu, no Uruguai, por Groningen e Ajax, na Holanda, Liverpool, em Inglaterra, e ainda pelo Barcelona, Espanha, além da seleção do Uruguai.

Os clubes e instituições beneficiados trabalham com jovens, de ambos os sexos, com o futebol a ser um instrumento de desenvolvimento e coesão social.

Nas contas de Luis Suárez estão 19 golos pelo Atlético Madrid, 198 pelo Barcelona - é o terceiro maior goleador da história dos catalães -, 111 pelo Ajax, 82 pelo Liverpool, 15 pelo Groningen e 12 pelo Nacional, clube onde iniciou a carreira em 2005.

A esta contagem há a somar 63 golos ao servido da seleção do Uruguai, da qual é o maior goleador da história.