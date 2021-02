Luis Suárez não esquece saída da Catalunha: «O Barcelona desprezou-me»

Luis Suárez conta numa entrevista à Rádio 'Onda Cero' que viveu momentos muito complicados aquando da sua saída do Barcelona. O avançado uruguaio foi dispensado no último verão e acabou por assinar pelo Atlético Madrid.





"Quando o Barça oficializou que não contava comigo, começaram as negociações com o Atlético. Queria tomar a decisão adequada, o melhor para mim e para a minha família. Quando me disseram aquilo foi duro, não estava à espera, foram momentos muito difíceis pelo modo como aconteceu. O Koeman chamou-me e disse-me que não contava comigo", recordou o uruguaio."A forma como o clube me tratou, desprezaram-me. A minha mulher e os meus filhos viram-me sair de casa triste para ir treinar. Depois tive de informar os meus filhos da mudança, mas quis facilitar as coisas, sem criar problemas", acrescentou.Mas depois de assinar pelos colchoneros, as coisas melhoraram. "A seguir aos dias de tristeza mudei o chip, vim para um clube que luta por coisas importantes, com pessoas que me queriam e vou tentar ajudar a equipa."