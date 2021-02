Luis Suárez: «Sou um cabeça dura»

Tentar, tentar, tentar e nunca desisitir: Luis Suárez assume ter sido esta a receita que fez com que chegasse ao mais alto da sua carreira.





"Sou desses jogadores que sempre me caracterizei por ser cabeça dura. Nesse sentido de quando tento duas, três, quatro vezes e não acontece, não sou dos que baixa a cabeça, que desaparece e que diz que não me vão acontecer as coisas. Vou continuar a tentar porque é a minha maneira de ser desde criança. Criticavam-me com 18 anos, e os técnicos que tive, como Martín Lasarte, respondia: 'Mas olhem os golo que ele está a falhar - tem 18 anos, erra 7 ou 8, mas vejam que ele continua a insistir e são coisas que vão fazer com que ele chegue longe'. E são coisas que guardei e vou ser assim, sou assim. Não esperava estar neste momento a viver o que estou a viver hoje no Atlético Madrid, mas estou a aproveitar muito e estou agradecido porque tanto a equipa técnica, como os companheiros acreditam em mim, confiam e isso é algo que tento pagar com golos ou o que quer que seja", afirmou o uruguaio em entrevista à ESPN, reconhecendo que o Mundial'2022 será o último da sua carreira."Já terei quase 36 anos e já vamos tendo consciência da idade. Primeiro, espero poder ter a possibilidade de chegar com a mesma vontade que tenho hoje em dia para competir por um lugar, sabendo que é difícil, por que à medida que vamos envelhecendo vamos tendo mais dificuldades na hora de poder, mas com o DNA competitivo que tenho quero mostrar que posso jogar".