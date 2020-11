Luis Suárez volta a dar positivo à covid-19 e deve falhar jogo com o Bayern Munique

Luis Suárez voltou a dar positivo no último teste que realizou à covid-19 e, a não ser que a situação mude entretanto, o avançado uruguaio não estará presente amanhã no jogo com Atlético Madrid com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.





O jogador contraiu a doença quando se encontrava ao serviço da seleção, tendo tido um primeiro resultado positivo a 16 de novembro. A equipa uruguaia foi assolada por um surto que, entre outros jogadores, atingiu também Darwin Nuñes, avançado do Benfica.Suárez não só falhou o jogo do Uruguai com o Brasil, como também os encontros do Atlético Madrid com o Barcelona, Lokomotiv Moscovo e Valencia.