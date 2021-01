Jovem internacional português iminente no Atlético Madrid

Marcos Paulo, jovem internacional sub-19 português, está muito perto de reforçar o Atlético Madrid. De acordo com o 'Globoesporte', o ponta-de-lança prepara-se para deixar o Fluminense no final da presente temporada e trocar, assim, o Brasileirão pelo campeonato espanhol. Segundo a mesma fonte, Marcos Paulo já terá mesmo assinado um pré-acordo com os colchoneros válido até 2026.