Mono Burgos: «Mandei mensagem a Simeone mas não me respondeu, hei-de conseguir o seu novo número»

Germán ‘el Mono' Burgos deixou o Atlético Madrid em setembro, onde foi muitos anos adjunto de Simeone, para iniciar a sua primeira aventura a solo. Já esteve perto do Saragoça mas ainda não assinou por qualquer clube. Três meses depois fica claro que a relação com o treinador dos rojiblancos sofreu um afastamento.





"Telefonei-lhe quando esteve doente com Covid. Temos uma amizade com muitos anos. Almocei e jantei mais vezes com ele do que com a minha família. Estivemos oito anos juntos na seleção argentina e cinco no Atlético Madrid como jogadores e 10 como treinadores. Os amigos falam um com o outro quando se passa algo, no meu caso não gosto de chatear. Falo com ele quando está mal. Parece que mudou de número de telemóvel mas vou conseguir o novo, mandei-lhe uma mensagem depois do jogo com o Real Madrid mas não me respondeu", referiu à 'Marca'.