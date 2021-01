«Nunca se viu a sua melhor versão»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

João Félix esteve algo apagado na vitória do Atlético Madrid no terreno do Cádiz, por 4-2. O internacional português foi titular mas acabou substituído à hora de jogo. Luis Suárez acabou por ser a figura do jogo com um bis, de livre direto e penálti.





Eis o que diz a imprensa espanhola da exibição de Félix no Ramón de Carranza, este domingo."Sofreu uma entrada dura de Cala nos primeiros minutos que o deixou tocado e que pode ter prejudicado o seu rendimento. Até esse momento, abriu espaços e desequilibrou no último terço do terreno. Recebeu onde mais gosta, sem adversários em cima dele e a variar na hora de dar seguimento às jogadas.""Muito participativo de início, tentando explorar a sua qualidade com as receções orientadas, de forma a criar perigo. Apareceu muito na zona onde é mais ameaçador, atrás de Suárez, provocando a falta que originou o golo de livre de Suárez. Recebeu uma entrada duríssima de Cala logo no início do jogo. Picou-se com o defesa do Cádiz, vendo um amarelo por protestos após uma falta sofrida. Acabou por ser menos protagonista com o passar do tempo, o que levou Simeone a tirá-lo aos 60'."Não brilhou. Uma falta de Cala na primeira parte obrigou-o a sair durante alguns minutos e em algum momento se viu a sua melhor versão."