Oblak subiu à área do Levante, pediu penálti e acabou por sofrer golo no contra-ataque

Lance caricato a fechar a partida entre Atlético Madrid e Levante. Os colchoneros encontravam-se a perder por 0-1 e decidiu arriscar tudo naquele que seria um dos últimos lances do encontro, com Jan Oblak a subir até à área adversária para tentar fazer a diferença num pontapé de canto a favor dos madridistas.





Já na área do Levante, o guarda-redes esloveno 'embrulha-se' com um adversário, cai no chão e fica a pedir penálti. Na sequência do lance, o Levante viria a selar o resultado final da partida, com Jorge de Frutos a atirar para a baliza deserta do Atlético Madrid para o 0-2 final.