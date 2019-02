Oblak vai ser o guarda-redes mais bem pago do mundo

Jan Oblak está prestes a ser o guarda-redes mais bem pago do mundo. Depois da vitória do Atlético Madrid frente à Juventus (2-0) , chega mais uma boa notícia para os adeptos colchoneros.Segundo a imprensa espanhola, Miha Mlakar, agente do esloveno já se encontra em Madrid para finalizar as negociações para a renovação do contrato do guardião, que se vêm mantendo ao longo das últimas semanas.O atleta tem à sua espera um contrato de 10 milhões de euros por temporada, passando assim a ser o guarda-redes mais bem pago do mundo, e o segundo jogador mais bem pago do Atlético, superando os 8 milhões de euros que Diego Costa aufere, ficando apenas atrás de Antoine Griezmann.A cláusula de rescisão do guardião, atualmente cifrada em 100 milhões de euros, também deverá ser aumentada.