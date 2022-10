Ponto final na novela: At. Madrid garante contratação de Griezmann em definitivo

Ponto final na novela. Antoine Griezmann vai na próxima semana ser anunciado oficialmente como jogador do At. Madrid em definitivo. Segundo adiantam 'AS' e 'Marca', At. Madrid e Barcelona já se entenderam quanto à transferência do avançado para a capital, num negócio que se fará por 20 milhões de euros (mais 2 em variáveis) e que comprometerá o dianteiro com os colchoneros até 2026.É verdadeiramente um ponto final numa novela que deu bastante que falar, especialmente quando a imprensa (e o Barcelona) perceberam que o Atlético estava a tentar encontrar uma forma de não ter de pagar os 40 milhões de euros da cláusula de opção automática - mediante a realização de metade dos jogos do clube. O Barça ameaçou com a justiça, mas a situação resolveu-se a bem, com os dois clubes a fecharem o entendimento por metade da verba inicial.De certa forma este acordo acaba por satisfazer todas as partes, já que o Atlético não tinha os 40M€ para pagar, o Barcelona liberta uma importante fatia na sua massa salarial e o próprio jogador passará agora a poder jogar os minutos que Simeone bem entender...